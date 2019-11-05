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5 ноября
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Происшествия

Россиянка с 2-килограммовыми золотыми стельками пыталась «проскочить» мимо бдительных таможенников

На таможне в Забайкалье задержали россиянку с 2 кг золота в слитках. Чтобы вывезти золото в Китай, женщина прикрепила слитки скотчем к ступням, сообщает ТАСС.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Женщина обратила на себя внимание инспектора таможенного поста своим странным поведением.

«Россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг, они были прикреплены к ступням скотчем», — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Задержанная сообщила, что перевозила золото через границу за вознаграждение по просьбе гражданина Китая. Стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 5 млн рублей, пишет polit.ru.

По факту попытки вывезти слитки в Китай возбуждено уголовное дело.

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