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Происшествия

Россиянка сбила свою дочь во время парковки

Трагедия разыгралась на территории дачного участка в Ленинградской области.

Во время парковки авто женщина сбила свою четырехлетнюю дочь, сообщает 78.ru.

Девочку экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали переломы, ушибы, ссадины и шок первой степени. Ребенок находится в тяжелом состоянии, указывает «Росбалт».

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Бийске сбили 10-летнюю девочку на пешеходном переходе.

За рулем автомобиля Toyota Corolla находилась женщина 1984 года рождения.

По предварительной информации, она наехала на девочку 2014 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это была ее дочь.

В результате аварии девочка получила травмы. Пострадавшей оказали медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

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