В Бийске сбили 10-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП с ребенком произошло днем 22 мая в Бийске на ул. Декабристов, сообщает «Инцидент Барнаул».

За рулем автомобиля Toyota Corolla находилась женщина 1984 года рождения.

По предварительной информации, она совершила наезд на девочку 2014 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии несовершеннолетний пешеход получил травмы. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП.

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