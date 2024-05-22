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Происшествия

В Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП

Утром 22 мая на обочине дороги в селе Солонешное обнаружили тело 16-летней девочки с телесными повреждениями, характерными для ДТП, сообщает алтайский Следком.

Накануне вечером несовершеннолетняя возвращалась с прогулки домой. По пути ее сбил автомобиль.

Водитель скрылся с места происшествия.

По сообщению краевого Следкома, правоохранителям удалось установить личность водителя. Им оказался житель другого села Солонешенского района. Подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места его совершения).

Ранее грузовой поезд насмерть сбил жительницу Алтайского края.

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