12 мая
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Происшествия

Россиянка уехала работать на Филиппины и пропала там

На Филиппинах пропала девушка, которая приехала работать в местную компанию, сообщают РИА Новости.

Море.Пляж
Море.Пляж
СС0

Сообщение о пропаже Чумак Юлии Андреевны поступило 9 мая от ее матери, Татьяны Ковалевой.

Девушка 2000 года рождения прилетела в Манилу 6 мая "для трудоустройства в одной из местных компаний". С этого времени родственники не могут связаться с девушкой.

Посольство России на Филиппинах выясняет все обстоятельства произошедшего. Мать Юлии попросили предоставить данные о деталях поездки дочери.

Кроме того, Татьяне посоветовали обратиться в органы внутренних дел, чтобы объявить Юлию в розыск по линии Интерпола.

Ранее туристку на Филиппинах оштрафовали за фото в микро-бикини.

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