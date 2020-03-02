Россиянка зарезала своих семилетних сыновей-близнецов

Состояние выжившего сына критическое.
После нападения женщина пыталась совершить суицид.
Следователи выясняют, что привело к преступлению, пишет «Росбалт». Предположительно, жительница решилась на убийство из-за неверности мужа.
В Казани мать схватила нож и нанесла ранения своим детям. Один из семилетних близнецов погиб, сообщает «Татар-информ».
Состояние выжившего сына критическое.
После нападения женщина пыталась совершить суицид.
Следователи выясняют, что привело к преступлению, пишет «Росбалт». Предположительно, жительница решилась на убийство из-за неверности мужа.
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