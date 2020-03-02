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Происшествия

Россиянка зарезала своих семилетних сыновей-близнецов

В Казани мать схватила нож и нанесла ранения своим детям. Один из семилетних близнецов погиб, сообщает «Татар-информ».

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Состояние выжившего сына критическое.

После нападения женщина пыталась совершить суицид.

Следователи выясняют, что привело к преступлению, пишет «Росбалт». Предположительно, жительница решилась на убийство из-за неверности мужа.

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