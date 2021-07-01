Россиянке сломали челюсть в очереди за вакциной

Драка произошла в очереди на вакцинацию против ковида, пишет Life Shot.
Мужчина пытался пройти на вакцинацию без очереди. Ему попытались помешать женщины. Одна из них погналась за нарушителем и подралась с ним в нескольких метрах от пунктах вакцинации.
Их разняли посетители ТЦ и вызвали полицию и скорую, пишет polit.ru.
Во время потасовки одной из женщин сломали челюсть. Мужчина с места происшествия скрылся. Полиция проводит проверку.
Ранее столичные полицейские поймали курьеров с поддельными сертификатами от ковида. По фактам возбуждены дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).