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Происшествия

Россиянку наказали за носки с рисунками конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения — девушка выложила на своих страницах в соцсетях фото носков, на которых изображена конопля, сообщает РИА Новости.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Суд установил, что жительница Пензы «осуществила рекламу наркосодержащего растения конопля в социальных сетях „ВКонтакте“ и Instagram», выложив там на своих страницах 24 декабря 2018 года фотографии с изображением листьев конопли, где они находились в открытом доступе до 5 февраля этого года.

Фото обнаружил в ходе мониторинга в интернете оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону и составил рапорты.

Эксперты признали, что на снимках в соцсетях изображены «листья растения, схожего по морфометрическим признакам с пальчато-раздельным листом растения конопля посевная», также на этих фото «имеются признаки рекламы, так как указанная продукция носит стимулирующий характер и располагает покупателя к приобретению товара и лояльному отношению к наркотическим и психотропным веществам».

В суде девушка пояснила, что уже выбросила эти носки.

Постановление суда не обжаловалось.

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