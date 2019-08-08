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Происшествия

Российская авиакомпания обманом продала 11 билетов на двух детей-инвалидов

Суд оштрафовал компанию Utair на 100 тысяч рублей из-за продажи 11 билетов для перевозки двух детей-инвалидов, сообщает РИА Новости.

Самолет.
Самолет.
Открытые источники.

В феврале перевозчик обязал мать-одиночку из Хабаровска купить 11 билетов, чтобы перевезти сыновей после операции в Центре им. Илизарова. Один мальчик был на носилках, у второго была загипсована нога. Уральская транспортная прокуратура вручила гендиректору перевозчика представление, в котором предлагала вернуть деньги за дополнительные билеты.

«Штраф составил 50 тысяч рублей по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и ст. 14.5 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации). Кроме того, за неисполнение требований прокурора тоже штраф — 50 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

В Utair заявили, что не были предупреждены о перевозке маломобильных пассажиров, иначе установили бы специальные носилки, пишет polit.ru. Перевозчик также сослался на то, что социальные службы не связались с ним, чтобы обсудить перевозку детей.

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