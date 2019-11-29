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30 ноября
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Происшествия

Российская боксерша умерла в полиции после избиения любовника

В отделе полиции в Оренбурге скончалась 28-летняя девушка. Она была профессиональным боксером, пишет Lenta.

Боксерские перчатки. Конфликт.
Боксерские перчатки. Конфликт.
СС0

Спортсменку доставили в полицию за избиение сожителя. В ходе ссоры она его нокаутировала и он попал в больницу. Полицейские задержали девушку, когда приехали по вызову о семейном конфликте.

В отношении девушки началась проверка на правонарушение по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но в отделе полиции ей стало плохо, вызванная скорая помощь не смогла ее спасти.

Известно, что во время семейного конфликта пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Региональное управление Следственного комитета проводит проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточняют, что смерть девушки была некриминальной.

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