Российская орбитальная группировка лишилась двух спутников

В российской группировке гражданских спутников остался один аппарат, гарантийный срок работы которого уже истек. Два спутника сломались из-за «критических проблем», не отработав положенных пяти лет, сообщает « Коммерсантъ ».

Следующие аппараты подобного типа планируется построить не ранее 2019 года.

Три спутника «Ресурс-П» были запущены в 2013, 2014 и в 2016 году в интересах Роскосмоса, Минсельхоза, Минприроды, МЧС, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Источник издания, близкий к Минобороны, утверждает, что аппараты использовались и в военных целях, в том числе для съемки местности в Сирии, сообщает «Говорит Москва».

Телеканал «Дождь» уточняет, что цена изготовления одного такого аппарата превышает 5 млрд рублей.