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Российская орбитальная группировка лишилась двух спутников

В российской группировке гражданских спутников остался один аппарат, гарантийный срок работы которого уже истек. Два спутника сломались из-за «критических проблем», не отработав положенных пяти лет, сообщает «Коммерсантъ».

Земля из космоса. Спутник.
Земля из космоса. Спутник.
СС0

Следующие аппараты подобного типа планируется построить не ранее 2019 года.

Три спутника «Ресурс-П» были запущены в 2013, 2014 и в 2016 году в интересах Роскосмоса, Минсельхоза, Минприроды, МЧС, Росреестра, Росгидромета и Росрыболовства. Источник издания, близкий к Минобороны, утверждает, что аппараты использовались и в военных целях, в том числе для съемки местности в Сирии, сообщает «Говорит Москва».

Телеканал «Дождь» уточняет, что цена изготовления одного такого аппарата превышает 5 млрд рублей.

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