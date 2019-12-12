Российская подлодка затонула в Японском море по дороге на утилизацию

Подводная лодка Тихоокеанского флота, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае, пишет РБК со ссылкой на Росморречфлот.

В ведомстве пояснили, что подлодка находится в шести милях от залива Восток, в заливе Петра Великого в Японском море. Глубина дна в районе затопления — 47 метров, а длина лодки — 72 метра.

«Лодка находится в притопленном состоянии: корма на грунте, носовая часть на поверхности», — рассказали в Росморречфлоте.

В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о привлечении специализированных судов для аварийно-спасательных работ.

По данным СМИ, речь идет о подлодке Б-260 «Чита», которая была исключена из состава флота в 2013 году. Она шла на утилизацию при помощи спасательного буксира.

Дизель-электрическая подлодка «Чита» относится к проекту 877 «Палтус». Она развивает скорость до 17 узлов и вооружена шестью торпедами (533 мм).