Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Российская подлодка затонула в Японском море по дороге на утилизацию

Подводная лодка Тихоокеанского флота, отправленная на утилизацию, частично затонула при буксировке в Приморском крае, пишет РБК со ссылкой на Росморречфлот.

Подводная лодка.
Подводная лодка.
vk.com/mil

В ведомстве пояснили, что подлодка находится в шести милях от залива Восток, в заливе Петра Великого в Японском море. Глубина дна в районе затопления — 47 метров, а длина лодки — 72 метра.

«Лодка находится в притопленном состоянии: корма на грунте, носовая часть на поверхности», — рассказали в Росморречфлоте.

В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о привлечении специализированных судов для аварийно-спасательных работ.

По данным СМИ, речь идет о подлодке Б-260 «Чита», которая была исключена из состава флота в 2013 году. Она шла на утилизацию при помощи спасательного буксира.

Дизель-электрическая подлодка «Чита» относится к проекту 877 «Палтус». Она развивает скорость до 17 узлов и вооружена шестью торпедами (533 мм).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость