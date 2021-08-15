Российская семья из пяти человек погибла при пожаре в гостях

Трое взрослых с двумя детьми дошкольного возраста пришли или приехали в гости в обитателям трехквартирного дома в селе Звериноголовское под Курганом и погибли.

Жилой дом неожиданно загорелся. Жертвами пожара стали две 27-летние женщины, 30-летний мужчина, трех- и шестилетние дети.

Сколько всего людей проживало в доме и есть ли спасенные — в региональном Следственном комитете не уточнили, пишет «Росбалт».

Назначены экспертизы для выявления причин возгорания и гибели людей. Уголовное дело расследуется по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в в Рубцовске произошел пожар в двухэтажной гостинице «Космос». Спасатели эвакуировали сотрудников и постояльцев гостиницы.