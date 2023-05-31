Российская семья прорвалась через границу Польши и Белоруссии. Видео

Автомобиль проехал по развернутым шипам и остановился на пограничном мосту. После этого из машины вышла женщина с детьми и побежала в сторону Белоруссии.

Водитель, отец семейства, развернул транспорт и попытался помешать пограничникам догнать их. Мужчину задержали на территории Польши.

По словам матери, их семья проживала в Швеции. Местные органы власти хотели изъять у них детей и отдать в приемную семью, но суд разрешил детям остаться с родителями.

Россияне захотели вернуться на родину, но побоялись, что на границе их детей, граждан Швеции, не захотят выпускать из ЕС. Поэтому они решили прорваться через границу.

Ранее блогера Блиновскую поймали при попытке пересечь государственную границу.