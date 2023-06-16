Российская школьница покончила с собой после получения результатов ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из Красночикойского района Забайкальского края покончила жизнь самоубийством после получения результатов ЕГЭ. Об этом сообщает «Чита.Ру».

Факт суицида подтвердил глава района Евгений Гостев. Однако точные причины трагедии неизвестны. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Глава района рассказывает, что после получения результатов девушка пришла и написала заявление на повторную сдачу в резервные дни. А затем появилась новость, что она покончила с собой.

Гостев считает, что самоубийство может быть не связано с тем, какую оценку получила девушка. По его словам, девушка успешно сдала математику.