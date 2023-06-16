Российская школьница покончила с собой после получения результатов ЕГЭ

Факт суицида подтвердил глава района Евгений Гостев. Однако точные причины трагедии неизвестны. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
Глава района рассказывает, что после получения результатов девушка пришла и написала заявление на повторную сдачу в резервные дни. А затем появилась новость, что она покончила с собой.
Гостев считает, что самоубийство может быть не связано с тем, какую оценку получила девушка. По его словам, девушка успешно сдала математику.
"Может, что-то в семье. Хотя семья нормальная, на учете не стоит", — добавил глава района.