15 июня
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Происшествия

Российская школьница запивала антидепрессанты пивом

В Екатеринбурге умерла девочка, которая смешала алкоголь с антидепрессантами, пишет РБК.

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

Страшная трагедия постигла 14-летнюю девочку. Она пришла в гости к знакомому, где они вместе выпили 1,5 литра крепкого пива.

Школьница начала плохо себя чувствовать и решила прилечь в спальне. Ночью друг обнаружил, что гостья тяжело дышит, и вызвал скорую помощь.

Медики констатировали смерть девочки, а в дальнейшем выяснили, что она принимала таблетки "Анафранил", которые несовместимы с алкоголем.

Подростка воспитывали в полной семье, которая не состояла на учете. Следов насильственной смерти не обнаружили.

Ранее семь школьников упали в обморок на открытии доски погибшему в СВО россиянину.

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