Российская старшеклассница отравилась сидром и впала в кому

Старшеклассница из города Шумиха поступила в больницу с отравлением неустановленным веществом 4 июня.
Telegram-канал Shot сообщает, что девушка отравилась тем самым напитком "Мистер Сидр", из-за которого пострадало более 90 россиян.
По данным источника, школьница пила сидр с подругой. Пострадавшая выпила 2,5 л напитка со вкусом кокоса, а ее подруга - 1,5 л со вкусом ананаса.
В результате девушка, выпившая больше сидра, впала в кому. Второй врачи оказали помощь на месте.
Напоминаем, что в напитке "Мистер Сидр" обнаружили примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека. Сидром отравились 90 человек.
В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. 32 человека погибло в результате отравления.
Подробнее о происшествии - в материале altapress.ru.