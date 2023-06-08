8 июня
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Происшествия

Российская старшеклассница отравилась сидром и впала в кому

17-летняя школьница из Курганской области отравилась сидром и впала в кому. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По предварительным причинам, все пострадавшие отравились сидром
По предварительным причинам, все пострадавшие отравились сидром
Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

Старшеклассница из города Шумиха поступила в больницу с отравлением неустановленным веществом 4 июня.

Telegram-канал Shot сообщает, что девушка отравилась тем самым напитком "Мистер Сидр", из-за которого пострадало более 90 россиян.

По данным источника, школьница пила сидр с подругой. Пострадавшая выпила 2,5 л напитка со вкусом кокоса, а ее подруга - 1,5 л со вкусом ананаса.

В результате девушка, выпившая больше сидра, впала в кому. Второй врачи оказали помощь на месте.

Напоминаем, что в напитке "Мистер Сидр" обнаружили примеси метанола и этилбутирата, которые крайне опасны для человека. Сидром отравились 90 человек.

В их числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. 32 человека погибло в результате отравления.

Подробнее о происшествии - в материале altapress.ru.

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