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Происшествия

Российская студентка впала в кому после плавания в турецком бассейне

Московская студентка впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Бассейн. Плавание.
Бассейн. Плавание.
СС0

Девушка стала захлебываться. Как рассказала мать, она не сразу поняла, что дочери стало плохо. Однако 19-летнюю пострадавшую вытащили из бассейна уже без сознания, пишет «РГ».

Студентка продолжает находиться в состоянии комы в российской реанимации.

28 августа в больнице Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую ранее затянуло в трубу на дне бассейна, пишет Lenta.ru. Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной.

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