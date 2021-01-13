Российские аферисты пытались продать вакцины от коронавируса

В России зафиксировали факты мошенничества, связанные с продажей вакцин против от COVID-19, рассказала ТАСС член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

Среди мошеннических сообщений — объявления о продаже препаратов, произведенных компаниями Pfizer и Moderna.

С начала года обнаружили 1,1 тыс. фактов ложной информации о препаратах для прививок против коронавируса. Член Общественной палаты пояснила, что интернет-платформы самостоятельно блокируют многие мошеннические объявления.

Специалисты продолжают проверять фейки об инфекции и вакцине, рассказала Мизулина.

Она добавила, что в новогодние каникулы массово фиксировались случаи продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса, пишет polit.ru. В поисковых системах и социальных сетях выявили более 560 таких рекламных объявлений.

Отметим, что вакцина Pfizer хранится при очень низкой температуре — не выше -70° C. Компания Pfizer, чьи заводы расположены в США и Европе, планирует хранить вакцины на складах со специальными морозильными установками.

В России массовая вакцинация от коронавируса началась в середине декабря. Создатели препарата «Спутник V» отчитались о 1,5 млн привитых россиян.

В Алтайском крае вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли уже более 1,6 тыс. человек, сообщили в региональном минздраве.