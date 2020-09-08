Российские многодетные семьи получили от государства заминированные участки

Многодетные семьи в Ленинградской области получили от государства участки земли с боеприпасами, оставшимися со времен Великой Отечественной войны.

Участки расположены в поселке Молодцово. Новые владельцы земли стали находить там взрывоопасные предметы.

Поиск и разминирование взрывных устройств начался 1 сентября. За несколько дней работы найдено более 30 снарядов. Площадь территории, на которой проводится разведка местности, превышает 10 га.

Со 2 сентября в южной части поселка Молодцово действует режим ЧС.

На разминирование уйдет три недели, сообщили в региональном главке МЧС. Для безопасности жителей на время проведения работ доступ на территорию ограничен.

О боях

В трех километрах от поселка расположен мемориал «Синявинские высоты», пишет polit.ru. В годы Великой Отечественной войны там находился опорный пункт обороны германских войск и шли ожесточенные бои за Ленинград.