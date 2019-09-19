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Происшествия

Российские пограничники обезвредили более 160 северокорейских браконьеров

Российские пограничники задержали за браконьерство в Японском море более 160 граждан КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В числе задержанных есть пострадавшие.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

«В результате скоординированных действий сил береговой охраны, авиации и подразделений специального назначения пограничниками задержаны две рыболовные шхуны, 11 мотоботов, а также 161 гражданин КНДР. Среди иностранцев есть пострадавшие, которым оказана необходимая помощь», — цитирует агентство комментарий силовиков.

Пограничники изъяли у злоумышленников запрещенные орудия лова, незаконно добытые морские биоресурсы. Нарушители доставляются в порт Находки для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения, пишет znak.com.

В ЦОС добавили, что состояние четверых пограничников, которых ранили накануне в ходе перестрелки с браконьерами, не вызывает опасений.

Для выяснения обстоятельств произошедшего российский МИД вызвал временного поверенного в делах КНДР.

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