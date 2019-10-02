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Происшествия

Российские пограничники обстреляли корейскую шхуну с браконьрами

Российские пограничники открыли огонь по одной из шхун браконьеров из КНДР в ходе задержания, на ней вспыхнул пожар.

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СС0

«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.

При обследовании шхун изъяли около 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы.

Задержаны 64 человека.

Одно из судов не останавливалось, поэтому пограничниками «было применено оружие по винто-рулевой группе». На судне произошло возгорание машинного отделения, пишет RT.

Пострадали пять браконьеров, им оказана медпомощь. Нарушителей доставили в Находку.

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