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Происшествия

Российские силовики запросили у ЦБ доступ к банковской тайне

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой дать сотрудникам правоохранительных органов доступ к банковской тайне и подписать соглашение об информационном взаимодействии.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Просьба связана с прецедентами вывода денег из банка «ФК Открытие» и Промсвязьбанка их бывшими руководителями, уточнил министр.

Несмотря на то что нарушение было выявлено ЦБ еще в 2016—2017 годах, уголовное дело смогли возбудить только по прошествии двух лет. За этот период было похищено около 104 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы МВД.

Министерство подготовило изменения в законодательство с целью эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

В 2019 году глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда, пишет News.ru. Причем касаться это должно не только уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.

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