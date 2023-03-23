23 марта
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Происшествия

Российские туристы заблудились в тайских джунглях

Двое российских туристов отправились на пикник в тайском Пхукете и заблудились в джунглях.

Пхукет.
Пхукет.
СС0

Они два дня блуждали по зарослям. Объявили поисковую операцию

Накануне полицейские их вывели из джунглей.

Выяснилось, что россияне отправились на отдых в место, где регулярно теряются отдыхающие.

Мобильный телефон у туристов работал и определял геолокацию, но самостоятельно выбраться к цивилизации в темноте путешественники не могли.

Ранее на льду Байкала заблудились 14 человек.

Ночью их разыскивали спасатели. Метель мешала установить, где они находятся.

Однако местонахождение группы из трех человек еще уточняется. По переданным координатам спасателям не удалось их обнаружить.

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