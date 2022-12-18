Российские туристы застряли на 10 часов в самолете, без воды и еды

Российские туристы сообщили, что уже 10 часов не могут выйти из самолета, летевшего из Турции в Москву. Им не предлагают еды и воды, сообщает «Рен ТВ».

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus летел из турецкого города Измир в Москву. Однако из-за сильного снегопада в российской столице самолет не смог приземлиться, и ему пришлось совершить посадку в Хельсинки (Финляндия).

Российские туристы сообщают, что из-за вынужденной посадки им приходится сидеть в закрытом самолете уже 10 часов. Им не разрешают выйти в аэропорт. Люди жалуются, что им не предоставляют еду и воду. Некоторые отмечают ухудшение самочувствия.

Пассажиров обещают доставить домой ближе к вечеру. Сейчас борт пытаются вернуть обратно в Турцию.