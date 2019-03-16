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Происшествия

Российские военные попали в засаду в Сирии, один пропал

Командированный в Сирию российский майор Сухроб Каримов пропал без вести, сообщила Русская служба ВВС. Родственники военного связывались с ним в последний раз в конце февраля. О его судьбе они ничего не знают. Минобороны не дает никаких официальных комментариев.

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
Путин посетил российскую авиабазу в Сирии.
kremlin.ru

Один из родственников на условиях анонимности сообщил изданию, что в последнее время мужчина служил командиром батальона в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в Амурской области. Каримов знал арабский язык, поэтому его отправили в Сирию переводчиком. Эта командировка была для него второй.

В последний раз он выходил на связь с родными 22 февраля. Спустя несколько дней родственникам мужчины позвонили из Минобороны и сказали, что он с другими офицерами попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль Маядин. «Вместе с ним в машине были два полковника», — сообщил источник Русской службы ВВС.

Из Сирии в Россию доставили останки военных. Родителей майора приглашали в военный госпиталь имени Бурденко сдать анализ ДНК. Тест показал, что останков Каримова среди них нет. Родственник Каримова рассказал, что к родителям домой приходил психолог от минобороны, но отец офицера прогнал его.

Источник также сообщил, что вся семья Каримовых — военные, а дядя Сухроба получил звание Героя России за службу в Сирии военным советником по линии генерального штаба в начале 2000-х годов.

В 2010 году газета Минобороны «Красная звезда» писала о том, как Сухроб Каримов спас из пожара ребенка.

Новость о С. Каримове.
Новость о С. Каримове.
Скриншот с сайта old.redstar.ru

Первым об инциденте в Сирии через две недели после случившегося сообщил украинский военный эксперт, депутат верховной рады от «Народного фронта» и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Он заявил о четверых погибших, в том числе о полковнике Альберте Омарове, который, по его данным «принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины».

Министерство обороны России это заявление Тымчука никак не прокомментировало и ничего не сообщало о трагедии в провинции Дейр-эз-Зор.

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