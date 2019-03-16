Российские военные попали в засаду в Сирии, один пропал

Командированный в Сирию российский майор Сухроб Каримов пропал без вести, сообщила Русская служба ВВС. Родственники военного связывались с ним в последний раз в конце февраля. О его судьбе они ничего не знают. Минобороны не дает никаких официальных комментариев.