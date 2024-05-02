В Якутии медики успешно извлекли из бронхов острый предмет, случайно проглоченный подростком, сообщает РИА Новости .

В арктическом селе Оленек подросток взял в рот канцелярский гвоздик и случайно вдохнул его в легкие.

Рентген снимок грудной клетки показал, что острый предмет находится в левом главном бронхе.

Медицинская бригада республиканского центра медицины катастроф провела уникальную операцию по извлечению инородного тела из легких.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. Подросток находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

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