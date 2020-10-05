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6 октября
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Происшествия

13 российских детей потеряли сознание во время школьной линейки

Медики госпитализировали 13 учеников, потерявших сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в городе Великие Луки. Трое детей — в тяжелом состоянии, сообщает НТВ.

Врач.
Врач.
unsplash.com

Инцидент произошел 5 октября во время линейки по случаю присвоения школе имени Антона Злобина, погибшего во время исполнения служебного долга на таджикско-афганской границе в 1995 году.

Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Сейчас ученики находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего.

В администрации Псковской области рассказали, что трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram пожелал школьникам скорейшего выздоровления и попросил всех, кто располагает информацией, написать ему лично. Проверку начала и прокуратура.

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