Российских моряков обязали выплатить 17 млн рублей за ремонт подводной лодки

Три года назад в ходе учений на Балтике «Краснодар», всплывая, столкнулся с иностранным гражданским судном.

Моряки стали фигурантами уголовных дел. Минобороны потребовало от офицеров деньги за ремонт субмарины — 33 млн рублей. Суд сделал скидку — 50%.

Как случилось ЧП

Подлодка «Краснодар» столкнулась с гражданским иностранным судном. Несмотря на предупреждение военных, оно нарушило границу района, где проводились учения.

Корабль, в который ударилась подводная лодка, не пострадал. У субмарины, по данным «Коммерсанта», сломался перископ. Из строя также вышли радар и антенна, сообщала «Новая газета».

Суд

Суд в закрытом в связи с гостайной порядке рассмотрел уголовные дела обоих офицеров. Экс-командира лодки Дениса Сопина признали виновным в нарушении правил кораблевождения, его бывшего начальника Игоря Мартемьянова — в халатности.

Минобороны потребовало с военных моряков 33 млн рублей за ремонт. Суд снизил сумму до 17 млн, а остальные 16 млн присудил взыскать из бюджета.

Мнение эксперта

Эта история удивила экс-командующего Черноморским флотом России.

Владимир Комоедов,

бывший командующий Черноморским флотом:

Если бы подводная лодка несла боевую службу самостоятельно, там за все отвечает командир и тот штаб, который его послал на выполнение каких-то задач. Если были учения, то район действия подводной лодки закрывается, иностранные, свои суда должны этот район обходить. <…> Каким образом гражданское иностранное судно оказалось в этом районе? А так, конечно, с командира 12−17 миллионов содрать — да это без трусов его оставить. Это впервые в истории! Я возмущен!

Обращение в Верховный суд

Тем не менее свою вину офицеры признали полностью, пишет bfm.ru.

Бывший командир подлодки Сопин уже выплатил 12 млн рублей. У Мартемьянова, который является инвалидом, требуемых 5 млн не оказалось. Он обратился в Верховный суд с жалобой о снижении размера взыскания. Подводник указал — он на пенсии, инвалид третьей группы в связи с заболеваниями, полученными в период военной службы, не работает, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей и к тому же выплачивает кредит банку.

Верховный суд жалобу отклонил, и приставы теперь пытаются взыскать с него деньги.

Не редкость

Это уже не первый случай, когда Минобороны ремонтирует технику за счет военнослужащих, предъявляя последним неподъемные для обычного человека финансовые требования.

Так, в конце прошлого года в прессу попала история военного летчика Сергея Нефедова. Сажая Су-27, он повредил машину.

Минобороны потребовало с него 27 млн рублей. К тому же ему чуть не дали срок. Скандал вынудил вмешаться в дело Сергея Шойгу. С летчика сняли уголовные обвинения, а машину починили за несколько недель силами авиаполка.

Скорее всего, такие дела являются показательными — Минобороны считает, что это повысит чувство ответственности личного состава за вверенную технику.