6 сентября
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Происшествия

Российских врачей приговорили к длительным срокам заключения за убийство младенца

Московский областной суд приговорил калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую к длительному заключению. Ранее присяжные заседатели вынесли им обвинительный вердикт, сообщает «Интерфакс».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Согласно материалам дела, в 2018 году у одной женщины случились преждевременные роды, и на свет появился ребенок в тяжелом состоянии весом всего в 700 грамм. Чтобы не портить статистику, Белая решила убить его и привлекла к этому Сушкевич.

В итоге врачи ввели малышу смертельную дозу лекарства, вызвавшего его смерть. Документы они оформили так, как будто смерть ребенка наступила при родах.

Два года назад их дело рассматривалось в Калининградском суде, где их оправдали. Однако, апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение.

В августе свой вердикт вынесла коллегия присяжные заседатели. Они признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения.

После этого Мособлсуд вынес приговор. Элину Сушкевич и Елену Белую приговорили к 9 и 9,5 годам колонии общего режима соответственно.

Ранее в России открылось первое онкологическое отделение для маленьких детей.

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