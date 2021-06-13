Российский бизнесмен получил 9 лет тюрьмы за ДТП с 19 жертвами

Пневу принадлежала лицензия на пассажирские перевозки. Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц).
Авария произошла 1 декабря 2019 года. Автобус, выезжавший из Сретенска в Читу, не проверили, в результате чего не сработали тормоза задних правых колес автобуса. Машину занесло, она упала с моста.
В ДТП погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 получили травмы разной степени тяжести.
Представитель перевозчика утверждал, что перевернувшийся автобус был заказным и не принадлежал компании.