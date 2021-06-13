Российский бизнесмен получил 9 лет тюрьмы за ДТП с 19 жертвами

Предпринимателя Сергея Пнева из Забайкальского края признали виновным в гибели 19 человек и приговорили к 9 годам колонии общего режима, пишет Тайга.инфо .

Авария с автобусом в Забайкалье.

Пневу принадлежала лицензия на пассажирские перевозки. Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц).

Авария произошла 1 декабря 2019 года. Автобус, выезжавший из Сретенска в Читу, не проверили, в результате чего не сработали тормоза задних правых колес автобуса. Машину занесло, она упала с моста.

В ДТП погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, еще 19 получили травмы разной степени тяжести.

Представитель перевозчика утверждал, что перевернувшийся автобус был заказным и не принадлежал компании.