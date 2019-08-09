Российский борец с наркотиками попал в больницу с «передозом»

38-летний мужчина употребил большую дозу синтетических наркотиков, после чего его госпитализировали с сильнейшей интоксикацией.
В отношении общественника составили протокол и назначили административный арест на четверо суток.
В Сыктывкаре глава местного отделения общественной организации «Город без наркотиков» Андрей Марков получил передозировку наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Коми.
38-летний мужчина употребил большую дозу синтетических наркотиков, после чего его госпитализировали с сильнейшей интоксикацией.
В отношении общественника составили протокол и назначили административный арест на четверо суток.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter