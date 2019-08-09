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9 августа
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Происшествия

Российский борец с наркотиками попал в больницу с «передозом»

В Сыктывкаре глава местного отделения общественной организации «Город без наркотиков» Андрей Марков получил передозировку наркотиками, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Коми.

Наркотики.
Наркотики.
СС0

38-летний мужчина употребил большую дозу синтетических наркотиков, после чего его госпитализировали с сильнейшей интоксикацией.

В отношении общественника составили протокол и назначили административный арест на четверо суток.

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