Российский браконьер скрывался от следователей в глухой тайге 2,5 года

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который сбежал в тайгу после обвинений в браконьерстве, сообщает «Интерфакс».

37-летнего мужчину обвиняют в незаконной добыче лосося на нерестовой реке Амгунь. Ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф.

В 2015 году обвиняемый и его сообщники наняли для браконьерства бригаду рабочих, которые незаконно выловили кету почти на 200 тысяч рублей; икру забрали, а рыбу выбросили.

После того, как в 2016 году было заведено уголовное дело, двое участников преступной группы скрылись.

Один из обвиняемых пояснил, что до февраля 2019 года он жил в тайге. По приезде в Хабаровск был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Остальные браконьеры осуждены в 2016 году, им назначены штрафы от 110 до 130 тыс. рублей.