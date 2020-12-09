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Происшествия

Российский чиновник из засады застрелил женщину, приняв ее за лису

В Татарстане глава местного исполкома застрелил женщину, сидя в засаде на лисицу.

Лиса.
Лиса.
unsplash.com

Ранее 38-летняя россиянка сама попросила убить животное.

Женщина обратилась в местный исполком и попросила избавить ее от лисы, которая повадилась ходить возле ее хозяйства.

Глава исполкома решил разобраться с хищником и устроил вместе с мужем заявительницы засаду в огороде, сообщает KP.RU.

Охотники прождали в засаде некоторое время. В какой-то момент женщина вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик со слабым светом. Глава исполкома принял этот свет за блеск глаз хищника и выстрелил.

Женщина скончалась от кровопотери.

Прибывшая полиция зафиксировала, что оружие было зарегистрировано законно, стрелявший был трезв, а возле дома действительно были следы дикого зверя, пишет News.ru.

Проводится проверка.

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