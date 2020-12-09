Российский чиновник из засады застрелил женщину, приняв ее за лису

Ранее 38-летняя россиянка сама попросила убить животное.
Женщина обратилась в местный исполком и попросила избавить ее от лисы, которая повадилась ходить возле ее хозяйства.
Глава исполкома решил разобраться с хищником и устроил вместе с мужем заявительницы засаду в огороде, сообщает KP.RU.
Охотники прождали в засаде некоторое время. В какой-то момент женщина вышла из дома и направилась в сарай, надев налобный фонарик со слабым светом. Глава исполкома принял этот свет за блеск глаз хищника и выстрелил.
Женщина скончалась от кровопотери.
Прибывшая полиция зафиксировала, что оружие было зарегистрировано законно, стрелявший был трезв, а возле дома действительно были следы дикого зверя, пишет News.ru.
Проводится проверка.