28-летний российский чиновник приписал себе 34 года ради пенсии

В Дагестане замглавы села Кулецма завысил свой возраст на 34 года для получения трудовой пенсии.

«Установлено, что местный житель, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в республиканской прокуратуре.

«Пенсионеру» на тот момент было 28 лет.

Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе, пишет .

С марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тыс. рублей.

В отношении «пенсионера» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет mail.ru. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС.