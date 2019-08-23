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Происшествия

28-летний российский чиновник приписал себе 34 года ради пенсии

В Дагестане замглавы села Кулецма завысил свой возраст на 34 года для получения трудовой пенсии.

Конверты для взяток чиновникам .
Конверты для взяток чиновникам .
tayga.info

«Установлено, что местный житель, работающий заместителем главы муниципального образования село Кулецма, получил <…> паспорт гражданина РФ, в который были внесены заведомо ложные сведения о дате его рождения с завышением возраста на 34 года», — рассказали в республиканской прокуратуре.

«Пенсионеру» на тот момент было 28 лет.

Также чиновник приобрел поддельную трудовую книжку, где было указано, что с 1985 по 1996 год он работал в колхозе, пишет Rambler.ru.

С марта 2018 года злоумышленник получил пенсионные выплаты на сумму 155 тыс. рублей.

В отношении «пенсионера» возбуждено уголовное дело о мошенничестве, пишет mail.ru. Также возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении должностных лиц районных отделений ПФР и ФМС.

«Просто чиновникам установили новую льготу. Год работы — 5 лет стажа. Тяжело им с нами работать», — иронизируют комментаторы.

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