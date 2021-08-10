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Происшествия

Российский депутат-миллиардер признался в случайном убийстве человека

Депутат Законодательного собрания Камчатки Игорь Редькин признался в том, что непреднамеренно застрелил человека, когда пытался выгнать медведя из села, сообщает РИА Новости со ссылкой на признание политика, предоставленное его адвокатом Ольгой Струченко.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

Инцидент произошел 2 августа, когда он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь.

«Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорится в обращении политика.

Редькин также добавил, что готов предстать перед судом и понести соответствующее наказание, пишет Lenta.ru.

По данным «Кам 24», 10 августа, депутат был задержан, мера пресечения для него будет определена позднее.

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