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Происшествия

Главврач детской поликлиники избил заведующую учреждением

Главный врач астраханской областной детской больницы им. Н. Н. Силищевой уволен после заявления заведующей поликлиникой больницы о том, что он ее избил, сообщает «Интерфакс».

Врач, медицина.
Врач, медицина.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Факт увольнения главврача подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. «Игорь Ливинсон уволен с должности главного врача Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой по собственному желанию. С 19 сентября 2019 года исполнять обязанности руководителя лечебного учреждения будет Юрий Яснопольский», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

По заявлению завполиклиникой проведена внутренняя проверка, после которой главврачу предложили уйти с должности. Полиция также проверяет информацию в связи с заявлением заведующей поликлиникой о нанесении побоев, пишет polit.ru.

Потерпевшая рассказала интернет-ресурсу «Арбуз today», что инцидент произошел из-за внезапно возникшего конфликта на рабочем месте.

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