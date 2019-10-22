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Происшествия

Российский ледокол подал сигнал SOS

Российский ледокол подал сигнал бедствия в шторм у берегов Норвегии, на борту находятся 33 человека, сообщает ТАСС.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Судно подало сигнал SOS из района западного побережья. Ледокол сейчас находится в зоне шторма. Его название не уточняется, пишет bfm.ru.

По последним данным, у судна возникли проблемы с двигателем. По информации РИА Новости, российский ледокол восстановил его работу.

Впоследствии выяснилось, что российский ледокол «Тор» по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту.

«Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена», — сказал собеседник агентства.

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