Российский ледокол подал сигнал SOS

Судно подало сигнал SOS из района западного побережья. Ледокол сейчас находится в зоне шторма. Его название не уточняется, пишет bfm.ru.
По последним данным, у судна возникли проблемы с двигателем. По информации РИА Новости, российский ледокол восстановил его работу.
Впоследствии выяснилось, что российский ледокол «Тор» по ошибке подал сигнал бедствия после сбоя в оборудовании во время шторма. Судно и экипаж в порядке, ледокол продолжает движение по маршруту.
«Никаких проблем нет, ледокол в порядке, экипаж в безопасности. Сигнал бедствия был подан случайно в связи с обесточиванием во время шторма части оборудования. Тревога отменена», — сказал собеседник агентства.