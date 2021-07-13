Российский легкоатлет умер через несколько часов после прививки

38-летний спортсмен умер в течение нескольких часов после вакцинации от коронавируса — в свидетельстве о смерти значится заболевание сердца.

Родственница покойного Олеся рассказала изданию 76.ru, что Дорожкин был на больничном, когда 9 июля руководство потребовало от него срочно сделать прививку от COVID-19.

У спортсмена немели кончики пальцев на левой руке и щемило в плече, поэтому он решил сначала проконсультироваться с врачом. Он поехал в поликлинику, к которой приписан по месту службы, и врач сказала, что не видит противопоказаний для прививки.

В тот же день Владимир поехал в поликлинику в Рыбинске, и в 13:00 его вакцинировали.

«Ничего не предвещало, все было хорошо. Вечером принял душ, пошел в комнату, лег на кровать. В это время моя сестра Алена, его жена, укладывала дочку. В 23:47 скорая констатировала смерть», — рассказала сестра жены тренера.

В справке о смерти Владимира указали диагноз «кардиомиопатия» — сердечно-сосудистое заболевание, связанное с патологией миокарда, пишет «Росбалт».

Владимир был не только детским тренером по легкой атлетике, мужчина служил в военной части и следил за своим здоровьем.