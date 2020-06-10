Российский майнер украл электричества на 34 млн рублей через 500 «биткоин-ферм»

Энергетическая компания «Россети Северный Кавказ» совместно с полицией выявила майнера, который незаконно использовал дагестанские электросети для добычи криптовалют.

Менее чем за месяц подозреваемый успел нанести компании ущерб на сумму 34 млн рублей. В этом ему помогли более 500 «биткоин-ферм».

По версии следствия, задержанный 30-летний мужчина арендовал помещение под свои «фермы» для майнинга в мае 2020 года. Он разместил 518 устройств для добычи биткоинов и лайткоинов (Litecoin) на строительной базе и подключил оборудование напрямую к проложенной рядом линии электропередачи. При этом не заключил контракт с «Россетями», пишет « ».

Такой промышленный объем майнинга позволил ему в краткие сроки потратить электричества на 34 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием».

Незаконные врезки

Нелегальный майнинг не является редким видом заработка в республиках Северного Кавказа. В 2019 году энергокомпания «МРСК Северного Кавказа» дважды обнаруживала крупные незаконные майнинг-фермы.

Первая, на 1600 устройств, успела причинить ущерб на 130 млн рублей прежде, чем систему нашли энергетики. Вторую незаконную врезку обнаружили в конце декабря, сумму потерь оценили в 81 тыс. рублей.

C 2017 года «Россети» потеряли из-за подпольного майнинга более 450 млн рублей. За это время удалось выявить 35 случаев хищения электроэнергии для добычи криптовалют в 20 регионах России.