Российский министр отказалась от крупной взятки. Теперь ей угрожают

Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Ирина Высоких не взяла взятку в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщают « Известия ».

По данным следствия, взятку чиновнице предлагал гендиректор «Якутской ярмарки» Михаил Федоров за передачу ряда туристических объектов и помощь в заключении контрактов.

20 января в гостиничном комплексе при попытке дать взятку министру Федорова задержали с поличным. Гендиректор свою вину признал, ему предъявлено обвинение по статье о даче взятки должностному лицу в крупном размере.

Ирина Высоких отмечает, что решиться на участие в спецоперации было непросто. «Но если бы я, отказавшись от взятки, просто промолчала, то встала бы на одну сторону с преступниками и коррупционерами», — приводит ее слова «Российская газета».

После произошедшего министру стали поступать звонки с угрозами:

«Мне начали говорить, что зря я все это сделала, что он из очень влиятельной семьи, что его дедушка прокурор, что мама много лет работала в прокуратуре. Говорили, что я за это отвечу, в том числе и физически», — цитирует ее «Интерфакс».

При этом в регионе министра начали обвинять в том, что она пытается «ловить хайп» и разрушает годами работавшую систему, сообщает ИА REGNUM

«Похоже на спектакль», «Хайп», «Система работала и будет работать. Я так думаю, она сама скоро уйдёт», — пишут в соцсетях.

Сама Ирина Высоких считает такое восприятие её поступка странным

«Раскрыла факт коррупции, чтобы не спустили на тормозах — „ловит хайп“. Обнародовала многочисленные факты халатности в минпреде, чтобы впредь неповадно было, — „принижаю предыдущего министра“. Хорошо хоть, что это в основном пишут немногочисленные защитники казнокрадов. Но среди них встречаются и обычные люди — и это тревожный звонок, как ни крути. Видимо, мы сами не заметили, как сильно изменилось общество и как абсолютно недопустимые вещи стали обыденными и даже нормальными», — написала Ирина Высоких в своем фейсбук-аккаунте.