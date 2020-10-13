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Происшествия

Российский министр признал свою вину в развращении девочек

В Архангельской области заподозренный в развращении детей исполняющий обязанности министра образования региона Юрий Гнедышев признал свою вину, сообщает РИА Новости.

Подросток. Насилие.
Подросток. Насилие.
СС0

Российский чиновник сознался в том, что совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Министра задержали по подозрению в педофилии и изготовлении порнографических материалов при помощи интернета.

Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года он переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, развращая их.

Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru.

Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.

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