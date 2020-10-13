Российский министр признал свою вину в развращении девочек

Российский чиновник сознался в том, что совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек. Министра задержали по подозрению в педофилии и изготовлении порнографических материалов при помощи интернета.
Ранее сообщалось, что в декабре 2019 года он переписывался в соцсети с двумя несовершеннолетними школьницами, развращая их.
Одной из девочек он прислал ссылку на видеозапись сексуального характера. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности возбуждено уголовное дело, пишет Lenta.ru.
Гнедышев занимает пост исполняющего обязанности министра образования с конца августа 2020 года.