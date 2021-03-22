Российский «отелло» заставлял беременную жену копать себе могилы и лаять из-под стола

В Псковской области мужчину будут судить за доведение жены до самоубийства жестокими издевательствами.

С 2015 по 2019 годы патологически ревнивый мужчина систематически издевался над женой, даже когда она была беременна.

Он бил женщину, кусал ее и душил. Неоднократно ночами он вывозил жену в лес и на кладбище, где заставлял копать себе могилу.

Запрещал ей мыться, использовать косметику, общаться со знакомыми. Во время застолий заставлял жену залезать под стол и лаять, подражая собаке, пишет «Росбалт».

Женщина несколько раз просила помощи полиции, но каждый раз забирала заявления, рассчитывая на исправление мужа. После очередного жестокого избиения беременная женщина покончила с собой.

Обвинения

Мужчине предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства беременной женщины), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, беременной женщины), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними).

Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Дело направлено в суд.