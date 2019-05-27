Российский пастух решил приготовить еду на костре и спалил 600 га леса

От порыва ветра загорелась трава, огонь костра быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив.
Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате было уничтожено около 600 гектаров леса.
Мужчину задержали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном, пишет bfm.ru.
«Материалы переданы в органы дознания системы МЧС для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения гражданина к ответственности», — заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.