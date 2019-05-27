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Происшествия

Российский пастух решил приготовить еду на костре и спалил 600 га леса

Пастух случайно сжег 600 гектаров леса, когда пытался приготовить обед на костре в Забайкальском крае, сообщает ТАСС.

Пожарные и огонь.
Пожарные и огонь.
Михаил Хаустов

От порыва ветра загорелась трава, огонь костра быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив.

Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате было уничтожено около 600 гектаров леса.

Мужчину задержали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном, пишет bfm.ru.

«Материалы переданы в органы дознания системы МЧС для принятия решения о возбуждении уголовного дела и привлечения гражданина к ответственности», — заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

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