Российский пастух решил приготовить еду на костре и спалил 600 га леса

Пастух случайно сжег 600 гектаров леса, когда пытался приготовить обед на костре в Забайкальском крае, сообщает ТАСС .

От порыва ветра загорелась трава, огонь костра быстро распространился на большую территорию и перекинулся на лесной массив.

Пастух не смог потушить возгорание своими силами и никому не сообщил о случившемся. В результате было уничтожено около 600 гектаров леса.

Мужчину задержали и доставили в полицию, где он сознался в содеянном, пишет bfm.ru.