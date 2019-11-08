Российский пилот дал «порулить» самолетом с пассажирами своей подруге

По данным следствия, 31 августа пилот авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс из Якутска в Саккырыыр. В сеть попала видеозапись, на которой якобы он передает управление самолетом во время полета своей знакомой. Далее мужчина объясняет подруге, что делать и в какую сторону крутить штурвал.
У девушки нет разрешения управлять самолетом, пишет polit.ru. На борту находились пассажиры.
В авиакомпании «ИрАэро» заявила, что проводит проверку и пытается установить, действительно ли видео имеет к ней отношение.
Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в аэропорту «Иркутска». Выполняет рейсы более чем в 40 городов России.