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Происшествия

Российский пилот дал «порулить» самолетом с пассажирами своей подруге

В Якутии завели дело в отношении капитана самолета авиакомпании «ИрАэро» — во время пассажирского рейса он дал штурвал Ан-24 своей 33-летней знакомой.

Ан-26, левый борт.
Ан-26, левый борт.
Герман Ромашов, СС0

По данным следствия, 31 августа пилот авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс из Якутска в Саккырыыр. В сеть попала видеозапись, на которой якобы он передает управление самолетом во время полета своей знакомой. Далее мужчина объясняет подруге, что делать и в какую сторону крутить штурвал.

У девушки нет разрешения управлять самолетом, пишет polit.ru. На борту находились пассажиры.

В авиакомпании «ИрАэро» заявила, что проводит проверку и пытается установить, действительно ли видео имеет к ней отношение.

Авиакомпания «ИрАэро» основана в 1999 году, базируется в аэропорту «Иркутска». Выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

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