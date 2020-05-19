Российский полицейский при задержании чуть не задушил хулигана

Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал «Типичный Краснодар».
На кадрах видно, как сотрудник полиции душит мужчину на заднем сидении служебного автомобиля, а его коллега отгоняет прохожих. Также полицейский хватался за пистолет.
Люди пытаются заступиться за мужчину, кто-то кричит: «Что вы делаете, он сейчас умрет!»
В пресс-службе краевого главка МВД рассказали, что в отделение по Туапсинскому району поступило сообщение о конфликте между мужчинами. На место приехали полицейские и задержали местного жителя, который якобы оказал сопротивление.
Инцидент произошел 17 мая, ведомство начало проверку. Против мужчины завели дело о мелком хулиганстве.
В региональном СКР заявили, что следователи дадут юридическую оценку действиям мужчины, «который мог также применить насилие в отношении представителей власти».