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Происшествия

Российский полицейский при задержании чуть не задушил хулигана

В Туапсе Краснодарского края полицейский душил мужчину при задержании. Следственный комитет начал проверку, пишут «Кубанские новости».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал «Типичный Краснодар».

На кадрах видно, как сотрудник полиции душит мужчину на заднем сидении служебного автомобиля, а его коллега отгоняет прохожих. Также полицейский хватался за пистолет.

Люди пытаются заступиться за мужчину, кто-то кричит: «Что вы делаете, он сейчас умрет!»

В пресс-службе краевого главка МВД рассказали, что в отделение по Туапсинскому району поступило сообщение о конфликте между мужчинами. На место приехали полицейские и задержали местного жителя, который якобы оказал сопротивление.

Инцидент произошел 17 мая, ведомство начало проверку. Против мужчины завели дело о мелком хулиганстве.

В региональном СКР заявили, что следователи дадут юридическую оценку действиям мужчины, «который мог также применить насилие в отношении представителей власти».

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