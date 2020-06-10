Российский полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

Двух женщин доставили в отделение интенсивной терапии.
ДТП произошло 9 июня около 19:25 мск на Ленинском проспекте в Воронеже, сообщает РИА Новости.
«24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов», — сообщил представитель областного главка МВД.
Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе техническую неисправность машины, пишет News.ru. Признаков опьянения у водителя не обнаружили.
Идет служебная проверка.
Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов.