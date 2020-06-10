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Происшествия

Российский полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре

В Воронеже 24-летний сотрудник правоохранительных органов, находясь за рулем собственного автомобиля, вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов. Один человек скончался.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Двух женщин доставили в отделение интенсивной терапии.

ДТП произошло 9 июня около 19:25 мск на Ленинском проспекте в Воронеже, сообщает РИА Новости.

«24-летний участковый уполномоченный одного из отделов УМВД России по Воронежу в свободное от работы время, двигаясь на личном автомобиле, не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар, где допустил наезд на трех пешеходов», — сообщил представитель областного главка МВД.

Следователи рассматривают несколько причин произошедшего, в том числе техническую неисправность машины, пишет News.ru. Признаков опьянения у водителя не обнаружили.

Идет служебная проверка.

Если будет доказана вина полицейского, то его уволят из органов.

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