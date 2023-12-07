Российский самолет загорелся сразу после взлета

Грузовой самолет ТУ-204 поднялся в воздух, и через несколько минут у него загорелся двигатель. После этого он совершил посадку.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее на Алтае самолет экстренно сел из-за сработавшей сигнализации.
Грузовой самолет загорелся в Улан-Удэ, сообщает "Лента.ру".
Грузовой самолет ТУ-204 поднялся в воздух, и через несколько минут у него загорелся двигатель. После этого он совершил посадку.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее на Алтае самолет экстренно сел из-за сработавшей сигнализации.
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