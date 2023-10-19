19 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Российский сенатор попал в реанимацию после ДТП

Член Совета Федерации попал в реанимацию после ДТП, его машина выехала на встречную полосу, сообщает LIFE со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Это сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов. Авария случилась накануне.

Предварительно, сенатор пошел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен», указывает Газета.Ru. Емельянов госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами ребер.

Ранее сообщалось, что находящийся под следствием во Франции российский сенатор попал в столичную реанимацию. Начальник кардиохирургического центра госпиталя им. Вишневского профессор Александр Лищук, в свою очередь, рассказал, что Керимова доставили в больницу с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость