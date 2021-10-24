«Единая Россия» отрицает, что депутат Кушнарев сбил пенсионерку и уехал

Ранее RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что Кушнарев сбил пенсионерку и покинул место ДТП.
«Единая Россия» отрицает причастность депутата к происшествию.
«Распространяемая в СМИ 23 октября информация со ссылкой на анонимные источники о якобы участии депутата Госдумы Виталия Кушнарева в ДТП и оставлении без помощи пожилой женщины не соответствует действительности. Факта столкновения автомобиля депутата с пожилой женщиной не было», — говорится в сообщении.
В партии также подчеркнули, что «все обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются».
По данным СМИ, депутат сбил 84-летнюю женщину на улице Королева в Ростове-на-Дону, в машине также находились члены семьи народного избранника.
Пенсионерку госпитализировали в больницу с переломом шейки бедра и челюсти.
Ранее сенатор от Липецкой области объяснил хаотичную езду на спущенных колесах, сон в машине и отказ от анализов.